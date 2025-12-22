A prisión el hombre que mató a otro en Manga y fue baleado al intentar fugar durante un allanamiento

Un hombre de 41 años fue asesinado el pasado 25 de noviembre en Montevideo. Circulaba en su auto cuando dos ocupantes de una moto le dispararon. Fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, pero murió.

Una semana después, el 2 de diciembre, el Departamento de Homicidios fue a una casa en Cerrito de la Victoria a hacer un allanamiento en busca de los presuntos autores.

Al ver a la Policía, ambos sospechosos fugaron en una moto y fueron perseguidos hasta llegar a Camino Teniente Rinaldi y Servidumbre de Paso, en Plácido Ellauri. Allí, se enfrentaron a tiros con los policías de la Brigada de Automotores. El mayor, de 19 años, fue baleado en el pecho y trasladado en estado grave al Hospital Pasteur.

Seguí leyendo Un hombre que vivía en la calle y tenía problemas de salud fue encontrado muerto en Barrio Sur

En tanto, el adolescente de 17 años intentó esconderse en una casa, pero fue detenido por la Policía. Ese menor, ya fue condenado por homicidio y fue internado el dependencias del Inisa durante dos años y ocho meses.

El mayor, de 19 años, que fue baleado entonces por los efectivos estuvo internado en estado grave y ahora tras su recuperación fue dado de alta e imputado por la Justicia por ser el autor del homicidio ocurrido el 25 de noviembre. El hombre fue a prisión preventiva por 90 días, mientras continúa la investigación.