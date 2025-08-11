Un hombre fue atropellado en el Centro, quedó atrapado abajo de la camioneta y debió ser rescatado por bomberos

El accidente ocurrió este lunes pasado el mediodía en la esquina de Soriano y Río Negro, en el Centro de Montevideo.

El hombre , de 49 años, cruzaba la calle cuando una camioneta doblaba, supuestamente habilitada por el semáforo.

Tras ser embestido, el hombre quedó atrapado abajo del vehículo y debió ser rescatado por bomberos, con asistencia de médicos que guiaban la maniobra.

Finalmente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial con varias fracturas y lesiones.

La conductora de la camioneta, ilesa, también fue atendida en el lugar por el estado de nervios en el que estaba tras el accidente.