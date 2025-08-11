El accidente ocurrió este lunes pasado el mediodía en la esquina de Soriano y Río Negro, en el Centro de Montevideo.
Un hombre fue atropellado en el Centro, quedó atrapado abajo de la camioneta y debió ser rescatado por bomberos
El hombre, de 49 años, fue atropellado por una camioneta que doblaba la esquina con semáforo. Quedó atrapado abajo del vehículo y debió ser rescatado por bomberos. Sufrió fracturas y lesiones varias.
El hombre, de 49 años, cruzaba la calle cuando una camioneta doblaba, supuestamente habilitada por el semáforo.
Tras ser embestido, el hombre quedó atrapado abajo del vehículo y debió ser rescatado por bomberos, con asistencia de médicos que guiaban la maniobra.
Finalmente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial con varias fracturas y lesiones.
La conductora de la camioneta, ilesa, también fue atendida en el lugar por el estado de nervios en el que estaba tras el accidente.
