SORIANO Y RÍO NEGRO

Un hombre fue atropellado en el Centro, quedó atrapado abajo de la camioneta y debió ser rescatado por bomberos

El hombre, de 49 años, fue atropellado por una camioneta que doblaba la esquina con semáforo. Quedó atrapado abajo del vehículo y debió ser rescatado por bomberos. Sufrió fracturas y lesiones varias.

accidente-Soriano-Río-Negro

El accidente ocurrió este lunes pasado el mediodía en la esquina de Soriano y Río Negro, en el Centro de Montevideo.

El hombre, de 49 años, cruzaba la calle cuando una camioneta doblaba, supuestamente habilitada por el semáforo.

Tras ser embestido, el hombre quedó atrapado abajo del vehículo y debió ser rescatado por bomberos, con asistencia de médicos que guiaban la maniobra.

Finalmente fue trasladado de urgencia a un centro asistencial con varias fracturas y lesiones.

La conductora de la camioneta, ilesa, también fue atendida en el lugar por el estado de nervios en el que estaba tras el accidente.

