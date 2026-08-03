Un hombre fue asesinado de un disparo: lo encontraron en un descampado en zona de Bella Italia

Barrio Chacarita de los Padres, lindero a ruta 8, frente a Bella Italia. Foto: Subrayado, archivo. Barrio Chacarita de los Padres, lindero a ruta 8, frente a Bella Italia.

Casi a las seis de la tarde de este domingo un hombre vio a otro caminar herido por un descampado en Génova y Tomás Higgs, en Chacarita de los Padres, lindero a Bella Italia. El herido, un hombre de 39 años, le llegó a decir que le habían disparado, pero no pudo precisar más.

Quien lo encontró, lo subió en su auto y lo llevó a la emergencia de la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde fue informada la Policía.

Los médicos le diagnosticaron a la víctima un disparo en el abdomen y, debido a la gravedad, la derivaron al hospital Pasteur. Casi tres horas después se constató su muerte, por lo que el caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Policía.

Los investigadores volvieron al lugar del hecho y, tras realizar recorridas, no encontraron indicios del crimen; ahora trabajan para determinar dónde mataron al hombre e identificar a los responsables.