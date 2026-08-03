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b.° Chacarita de los Padres

Un hombre fue asesinado de un disparo: lo encontraron en un descampado en zona de Bella Italia

El homicidio ocurrió en el barrio Chacarita de los Padres, lindero a Bella Italia, sobre ruta 8. La víctima tenía 39 años.

Barrio Chacarita de los Padres, lindero a ruta 8, frente a Bella Italia.

Foto: Subrayado, archivo. Barrio Chacarita de los Padres, lindero a ruta 8, frente a Bella Italia.

Foto: Subrayado, archivo. Barrio Chacarita de los Padres, lindero a ruta 8, frente a Bella Italia.

Casi a las seis de la tarde de este domingo un hombre vio a otro caminar herido por un descampado en Génova y Tomás Higgs, en Chacarita de los Padres, lindero a Bella Italia. El herido, un hombre de 39 años, le llegó a decir que le habían disparado, pero no pudo precisar más.

Quien lo encontró, lo subió en su auto y lo llevó a la emergencia de la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde fue informada la Policía.

Los médicos le diagnosticaron a la víctima un disparo en el abdomen y, debido a la gravedad, la derivaron al hospital Pasteur. Casi tres horas después se constató su muerte, por lo que el caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Policía.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en Pando, Canelones.
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Los investigadores volvieron al lugar del hecho y, tras realizar recorridas, no encontraron indicios del crimen; ahora trabajan para determinar dónde mataron al hombre e identificar a los responsables.

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