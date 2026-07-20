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DODERA CASI VARELA

Un hombre fue asesinado a tiros en plena calle en el centro de la ciudad de Maldonado

El homicidio ocurrió sobre el mediodía de este lunes en la calle José Dodera casi José Pedro Varela, a pocas cuadras de la plaza principal.

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Un hombre fue asesinado a tiros en plena calle en José Dodera casi José Pedro Varela, a pocas cuadras de la plaza principal de la ciudad de Maldonado.

El homicidio ocurrió sobre el mediodía de este lunes en una calle céntrica de circulación vehicular, transporte colectivo y peatonal.

La Policía trabaja en el caso y el presunto autor de los disparos fue identificado y está detenido. La investigación trata de determinar si hay más personas involucradas.

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El jefe de Policía, Víctor Trezza, y el fiscal de Homicidio de Maldonado, Sebastián Robles, estuvieron en el lugar. La indagatoria trata de establecer las circunstancias del crimen. Se presume que se trató de un ajuste de cuentas.

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