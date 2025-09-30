RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un cuerpo fue hallado calcinado y con un disparo tras el incendio de una casa en Minas

Al momento la Policía cataloga el caso como "muerte dudosa", debido a que aguarda por el resultado de las pericias forenses.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Un hombre, aún sin identificar, fue hallado muerto en la noche de este lunes tras el incendio de una vivienda en Esther Moré y 25 de Mayo, en la ciudad de Minas (Lavalleja). El cuerpo presenta un orificio de impacto de bala, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La Policía, en tanto, tildó el caso como una "muerte dudosa" hasta que no se conozca el resultado de la autopsia y poder determinar la causa de muerte de la víctima.

La casa incendiada estaba abandonada y era frecuentada por consumidores de droga, añadieron fuentes policiales.

"Por estas horas se aguarda el informe de Bomberos sobre el origen del incendio, así como una nueva inspección de Policía Científica y el resultado de la autopsia para determinar la identidad del fallecido, entre otras órdenes emitidas por la fiscal del caso", dijo la jefatura local en un comunicado.

