En la pasada medianoche una mujer de 24 años le pidió a sus vecinos que llamen a una ambulancia porque su pareja, un hombre de 42, estaba gravemente herido dentro de su casa en el barrio Colón, próximo al Complejo América.

Cuando la Policía llegó encontró al hombre tendido boca abajo, inconsciente y con vida, por lo que lo trasladaron de urgencia al Hospital Saint Bois, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca, con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Los médicos valoraron que se encontraba en estado grave.

La mujer, que también fue trasladada al centro de salud, confesó a los médicos y luego a la Policía que ambos discutieron y que ella tomó un cuchillo y lo apuñaló a la altura de la cabeza.

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Los efectivos encontraron sangre en las paredes del baño, un cuchillo de mesa que la mujer dijo que usó, una cuchilla larga en la cocina que estaba lavada y con una mancha de sangre y algunos trapos y repasadores mojados y con sangre, que los vecinos usaron para atender las heridas del hombre.

La mujer fue conducida a la comisaría especializada en violencia de género de la zona operacional IV para las indagatorias y Policía Científica realizó el relevamiento en toda la casa en busca de evidencia que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos. La mujer está a disposición de Fiscalía pero no detenida.