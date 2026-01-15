RECIBÍ EL NEWSLETTER
Herido grave

Un hombre fue apuñalado y dijo que lo atacaron cuando llegaba a su casa en la zona de Portones

El hombre está grave, sufrió desprendimiento de intestino.

Foto: Subrayado. Hospital Pasteur, Montevideo.

Un hombre de 64 años fue apuñalado de gravedad cuando llegaba a su casa en la zona de Portones y permanece internado en estado delicado, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Sobre las siete de la tarde de este miércoles, la víctima ingresó a la puerta de emergencia del Hospital Pasteur con una puñalada en el lado izquierdo del abdomen y otra en el brazo derecho. El diagnóstico médico indicó que el hombre sufrió desprendimiento de intestino, por lo que fue derivado de urgencia a block quirúrgico para ser operado.

El hijo del herido, de 24 años, explicó a la Policía que su padre fue trasladado desde la zona de las calles Siracusa y Villa de Masnou. El propio hombre alcanzó a decir que fue abordado por varios hombres cuando llegaba a su domicilio.

mataron a un recluso de 37 anos en el excomcar; fue apunalado dentro de la unidad penitenciaria
Sin embargo, según relataron familiares a la Policía, el herido había tenido un incidente previo con un inquilino que vive al fondo de su casa, quien lo apuñaló y luego se fue del lugar en una moto.

El caso fue derivado a investigadores de la zona operacional II, que trabajan con las cámaras de videovigilancia para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. En la escena también trabajó Policía Científica, que realizó pericias.

