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ataque grave

Un hombre está grave tras ser apuñalado en la cabeza y el abdomen en Piedras Blancas

La víctima de 42 años llegó por sus propios medios a la policlínica de Capitán Tula y fue derivada al Hospital Pasteur.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.

Un hombre de 42 años se encuentra grave tras ser atacado con un arma blanca en el barrio Piedras Blancas, en Montevideo.

El ataque ocurrió sobre las 9:40 del sábado en las calles Mendoza y Domingo Arena. El hombre llegó por sus propios medios a la policlínica de Capitán Tula.

Los médicos constataron heridas de arma blanca en el abdomen y la cabeza. Luego, lo derivaron al Hospital Pasteur.

Foto: Subrayado.
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La investigación está a cargo de la Fiscalía y de la Policía especializada en Homicidios. La fiscal Andrea Naupp ordenó, entre otras diligencias, relevar cámaras de seguridad y buscar testigos.

Las autoridades están atentas a la evolución médica del herido, que no tiene antecedentes penales.

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