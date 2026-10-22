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en Casabó

Un hombre denunció que lo ataron a una silla y lo golpearon durante horas: logró liberarse y pedir ayuda, y explicó la situación

El hombre, de 28 años, dijo que varios hombres lo llevaron a una vivienda y lo retuvieron.

Hombre denunció una golpiza en una vivienda en Casabó.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.

Un hombre de 28 años ingresó a primera hora de la tarde de este jueves a la Emergencia del hospital del Cerro, con varios golpes en el cuerpo. Dijo que varios hombres lo llevaron a una vivienda de Casabó, donde lo ataron a una silla y lo golpearon durante varias horas.

Según su relato, es mecánico y trabaja en Flor de Maroñas. Un cliente le había dejado su vehículo en el taller y el auto fue robado. Este jueves, sobre las 10:00, el dueño del vehículo se presentó en el taller y le pidió que lo acompañara a hacer la denuncia.

El mecánico accedió y, cuando subió al auto de su cliente, había más personas en el interior. De acuerdo con su versión, lo trasladaron a una vivienda en Casabó, donde lo ataron a una silla y lo golpearon durante varias horas.

Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
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Fue en Charcas, esquina Camerún. Cuando los agresores se fueron, logró liberarse y caminó hasta un comercio, donde pidió ayuda. Desde allí llamaron al 911.

Policías de la Seccional 24 trasladaron al herido a la Emergencia del hospital del Cerro, donde fue asistido.

La Policía investiga lo ocurrido y la veracidad del relato del hombre, que tiene antecedentes penales por receptación.

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