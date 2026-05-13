Un hombre circulaba en bici cuando fue amenazado por delincuentes con arma de fuego y dos perros pitbull

Foto de archivo.

Delincuentes rapiñaron a un hombre utilizando arma de fuego y dos perros pitbull, en Malvín Norte, este miércoles de mañana, informó la Jefatura de Montevideo.

La víctima tiene 41 años, iba en bicicleta y al llegar a la intersección de Iguá y Mataojo fue abordado por dos hombres que le sustrajeron pertenencias y se dieron a la fuga.

El hombre no resultó lesionado y el Área de Investigaciones trabaja en el caso.