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OCURRIÓ EN MALVÍN NORTE

Un hombre circulaba en bici cuando fue amenazado por delincuentes con arma de fuego y dos perros pitbull

La víctima es un hombre de 41 años a quien le sustrajeron todas sus pertenencias. Los delincuentes se dieron a la fuga.

Foto de archivo.

Foto de archivo.

Delincuentes rapiñaron a un hombre utilizando arma de fuego y dos perros pitbull, en Malvín Norte, este miércoles de mañana, informó la Jefatura de Montevideo.

La víctima tiene 41 años, iba en bicicleta y al llegar a la intersección de Iguá y Mataojo fue abordado por dos hombres que le sustrajeron pertenencias y se dieron a la fuga.

El hombre no resultó lesionado y el Área de Investigaciones trabaja en el caso.

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