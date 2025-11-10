RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años fue asesinado de una puñalada por un vecino durante una discusión

Un vecino de 45 años, con antecedentes penales, manifestó que discutió con la víctima y cuando esta tomó una piedra para golpearlo, se defendió y la hirió con un arma blanca.

homicidio-vecino-apuñalado-cerrito-de-la-victoria

Una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertó a la Policía sobre un vecino que había sido apuñalado por otro. El hombre herido fue trasladado inconsciente a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció minutos después de ingresar.

En el lugar del hecho, un hombre de 45 años, con antecedentes penales, manifestó que discutió con su vecino y cuando este tomó una piedra para golpearlo, se defendió y lo hirió con un arma blanca. Luego, guardó el arma en un bolso. Fue detenido.

La víctima de 51 años poseía indagatorias varias, según la información del caso a la que accedió Subrayado.

