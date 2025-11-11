Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel

Las dos motos que chocaron de frente este martes de mañana en la ruta 36 de Los Cerrillos, Canelones. Foto: Policía Caminera.

Dos motos chocaron de frente este martes de mañana en la ruta 36 de Canelones, y uno de los conductores falleció en el lugar tras golpear, además, un cartel al costado de la carretera.

Ocurrió en el kilómetro 37 de la ruta 36, zona de Los Cerrillos, según informó Policía Caminera.

El choque frontal ocurrió cuando la moto de menor cilindrada intentó girar a la izquierda y de frente venía otra moto, esta de alta cilindrada.

Seguí leyendo Escuelas 55 y 123: "Estamos viendo la posibilidad que mañana se reactiven las clases", dijo directora de Primaria

Como resultado del impacto falleció el conductor de la moto de alta cilindrada, un hombre de 35 años, mientras que la conductora de la otra moto, una mujer de 64 años, sufrió politraumatismos y fue derivada a un centro de salud.

El examen de alcohol en sangre a la conductora dio cero, informó Caminera.