Dos motos chocaron de frente este martes de mañana en la ruta 36 de Canelones, y uno de los conductores falleció en el lugar tras golpear, además, un cartel al costado de la carretera.
Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
Las motos chocaron de frente cuando una de ellas quiso girar a la izquierda. El conductor de una de las motos golpeó un cartel y falleció en el lugar. Fue en ruta 36, kilómetro 37, Los Cerrillos, Canelones.
Ocurrió en el kilómetro 37 de la ruta 36, zona de Los Cerrillos, según informó Policía Caminera.
El choque frontal ocurrió cuando la moto de menor cilindrada intentó girar a la izquierda y de frente venía otra moto, esta de alta cilindrada.
Seguí leyendo
Escuelas 55 y 123: "Estamos viendo la posibilidad que mañana se reactiven las clases", dijo directora de Primaria
Como resultado del impacto falleció el conductor de la moto de alta cilindrada, un hombre de 35 años, mientras que la conductora de la otra moto, una mujer de 64 años, sufrió politraumatismos y fue derivada a un centro de salud.
El examen de alcohol en sangre a la conductora dio cero, informó Caminera.
Lo más visto
CERRITO DE LA VICTORIA
Un hombre de 51 años fue asesinado de una puñalada por un vecino durante una discusión
SINDICATO DE MAESTROS
Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
cerro de montevideo
Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
HORTIGUERA Y ROMERO
Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia
LOS CERRILLOS, CANELONES
Dejá tu comentario