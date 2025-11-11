RECIBÍ EL NEWSLETTER
INGRESO DE PIROTECNIA AL CENTENARIO

Un funcionario de CAFO y tres hinchas de Nacional declaran ante la Justicia en audiencia reservada por la bengala del clásico

"La Policía va a determinar la autoría y la participación de aquellos que van a los espectáculos deportivos con finalidades distintas de ver un espectáculo y participar honestamente de él", afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro.

Un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) y tres hinchas de Nacional permanecen detenidos y declaran ante la Justicia este martes por el ingreso de la bengala náutica al Estadio Centenario y fue arrojada en el clásico del 6 de julio.

En el marco de esta investigación, había sido detenido un cuarto hincha tricolor y un proveedor de los artefactos, que fueron liberados.

"La Policía va a determinar la autoría y la participación de aquellos que van a los espectáculos deportivos con finalidades distintas de ver un espectáculo y participar honestamente de él", afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa para informar sobre el avance de la investigación.

El funcionario fue detenido porque se presume que colaboró con el ingreso de la pirotecnia a la tribuna Colombes. Los detenidos declaran ante la fiscal de Flagrancia de 15º turno, Sylvia Lovesio. Se realiza la audiencia en los juzgados de la calle Juan Carlos Gómez. La instancia es reservada.

El caso

Durante el partido clásico del pasado 6 de julio, una bengala náutica fue lanzada desde la tribuna Colombes. El proyectil terminó impactando en un efectivo policial que se encontraba en la zona del palco de prensa.

El policía sufrió lesiones graves en sus genitales y fue trasladado de urgencia, fue operado y debió permanecer diez días en el CTI del Hospital Policial. Después de un mes, fue dado de alta y continúa recuperándose.

Varios parciales tricolores fueron identificados tras el análisis de las cámaras de videovigilancia por parte de Policía Científica y declararon en Fiscalía.

