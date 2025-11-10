Un detenido y tres requeridos por homicidio en Cerrito de la Victoria; investigan caso de justicia por mano propia

Un venezolano de 26 años y sin antecedentes penales está detenido en el marco de la investigación de un homicidio ocurrido el viernes 24 de octubre en Rafael Hortiguera y Francisco Romero, en el Cerrito de la Victoria .

Ese día, sobre las 22 horas, un joven de 25 años sin antecedentes penales fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego a la altura del cuello. Cuatro personas pasaron en dos motos y le dispararon a la víctima en la puerta de su casa.

Por este caso, dos personas habían sido detenidas por efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía en varios allanamientos en busca de elementos de prueba. Las personas no tenía orden de detención en su contra y fueron liberadas.

La investigación continuó. La Fiscalía de Homicidios solicitó más y la Policía realizó nuevos allanamientos en los que se detuvo al venezolano de 26 años en la zona del crimen que ahora es indagado por el caso. Además, hay otras tres personas identificadas que son requeridas por la Justicia y son buscadas por el Departamento de Homicidios.

Según la hipótesis de la Policía, se investiga como un caso de justicia por mano propia. El hombre asesinado el viernes, si bien no tenía antecedentes, habría robado la moto a un delivery y la puso en venta a través de una plataforma. Las personas habrían pactado un punto de entrega y fueron hasta el lugar en dos motos. Uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte.