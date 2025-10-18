Bebé baleado en el Cerro tiene el proyectil alojado pero está fuera de peligro, dijo director de hospital

Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.

Se encuentra bien y fuera de peligro el bebé de diez meses que, este viernes, fue baleado en el barrio El Tobogán, de la zona del Cerro (Montevideo). Así lo afirmó este sábado Gustavo Giachetto, director del hospital Pereira Rossell , centro médico en el que el menor se encuentra internado.

Si bien el bebé está en CTI, es por "precaución", señaló el director. En las próximas horas pasará a cuidados intermedios y "rápidamente recibirá el alta médica". Los estudios y las valoraciones multidisciplinarias practicadas en las últimas horas han indicado que la herida no presenta riesgo para la víctima, porque fue superficial.

La bala está alojada en el hemitórax izquierdo y se aguardará algunas horas para extraerla. Eso no implica gravedad, al menos en este caso. Lo importante, recalcó Giachetto, es que no hubo fracturas, ni lesión profunda, ni derrame pulmonar. No fue necesaria una operación.

"El bebé está fuera de peligro, está con su madre", destacó el médico.

Un impacto de bala.

El bebé ingresó al Pereira Rossell en el mediodía de este viernes. Provenía del hospital del Cerro, donde recibió la primera atención. Había sido baleado cuando se encontraba con su padre en Pasaje Lateral Ruta 1 y Pasaje Martori, a pocos metros de la ruta 1. Es el barrio El Tobogán, lindero al Cerro.

Su padre, de 31 años, ingresó al hospital del Cerro con cinco impactos de bala en cabeza y pecho. Se encuentra internado grave desde entonces.

En tanto, las autoridades hicieron un operativo que incluyó a Policía Caminera para trasladar al menor hacia el Pereira Rossell, de forma urgente. El procedimiento fue positivo.

Según información que maneja la Policía y a la que accedió Subrayado el mismo viernes, los autores de los disparos fueron dos hombres que pasaron en moto por el lugar. Abrieron fuego y provocaron las heridas de padre e hijo.

Una camioneta que se observaba en la escena recibió al menos cinco impactos de bala en el parabrisas y uno en una puerta. Sobre el suelo quedaron una veintena de casquillos. El caso está en manos de policías de Investigaciones de Zona IV, y de la Fiscalía.

Un homicidio a pocos metros.

A pocos metros de donde, en la mañana del viernes, resultó herido el bebé y su padre, ocurrió un asesinato, a primera hora de la tarde. Todo fue en el barrio El Tobogán.

La víctima —una mujer de 38 años, sin antecedentes— recibió un disparo de arma de fuego en la espalda y policías de la Guardia Republicana la trasladaron al hospital del Cerro donde murió.

Una testigo llamó al 911 para informar a la Policía de que había escuchado un disparo y una mujer estaba inconsciente, caída en la calle.

Luego del traslado, investigadores policiales hicieron una recorrida en la escena del crimen pero no encontraron indicios que aporten a la investigación. No hubo reporte de más personas heridas.

La Policía busca determinar si este homicidio está vinculado con el ataque a tiros que dejó al bebé y a su padre heridos.