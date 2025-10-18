Nacional le gana 3-0 a Miramar en el Parque Central; dos goles fueron de penal

Actualizá esta nota para seguir las novedades del encuentro*

Nacional y Miramar Misiones juegan este sábado desde las 18:30 en el Gran Parque Central , en Montevideo, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan el triunfo para no perder pie en la Tabla Anual, que lideran con 73 puntos. Peñarol está a cuatro unidades.

Nacional viene de empatar con Danubio (0-0) y Miramar con Peñarol (2-2).

El árbitro del encuentro de este sábado es Javier Burgos. Sus asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo. El cuarto árbitro es Felipe Vikonis, mientras que en el VAR están Christian Ferreyra y Martín Soppi.

En vivo (Nacional 3 - Miramar 0).

El futbolista Nicolás "Diente" López es baja en el equipo de Pablo Peirano, debido a que no se ha recuperado de una lesión. Y volvió a estar convocado el panameño Luis Mejía.

A los 4 minutos de juego, ambos equipos ya habían tenido una llegada cada uno.

A los 13 minutos de juego, Burgos cobra penal para Nacional tras una falta en el área. Gonzalo Carneiro anotó así el primer gol del partido.

A los 31 minutos, Burgos cobra un nuevo penal para Nacional. Y convirtió Maximiliano Gómez para poner el 2-0.

El tercer gol tricolor llegó de la mano de Rómulo Otero a los 40 minutos. Otero había vuelto a estar como titular desde el inicio del encuentro este sábado. Entonces el partido iba 3-0 y eso daba cierta tranquilidad al equipo de Pablo Peirano.

Ya se juega el segundo tiempo.

focouy-nacional-miramar-misiones-noviembre-2025-coates Foto: FocoUy. Nacional–Miramar Misiones en el Gran Parque Central.

Equipos titulares.

Mirá los futbolistas titulares en Nacional.

Mirá los futbolistas titulares en Miramar.