Actualizá esta nota para seguir las novedades del encuentro*
Nacional le gana 3-0 a Miramar en el Parque Central; dos goles fueron de penal
Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez anotaron, de penal. Además, convirtió Rómulo Otero, poniendo una pelota contra un palo, que terminó en la red.
Nacional y Miramar Misiones juegan este sábado desde las 18:30 en el Gran Parque Central, en Montevideo, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan el triunfo para no perder pie en la Tabla Anual, que lideran con 73 puntos. Peñarol está a cuatro unidades.
Nacional viene de empatar con Danubio (0-0) y Miramar con Peñarol (2-2).
El árbitro del encuentro de este sábado es Javier Burgos. Sus asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo. El cuarto árbitro es Felipe Vikonis, mientras que en el VAR están Christian Ferreyra y Martín Soppi.
El futbolista Nicolás "Diente" López es baja en el equipo de Pablo Peirano, debido a que no se ha recuperado de una lesión. Y volvió a estar convocado el panameño Luis Mejía.
A los 4 minutos de juego, ambos equipos ya habían tenido una llegada cada uno.
A los 13 minutos de juego, Burgos cobra penal para Nacional tras una falta en el área. Gonzalo Carneiro anotó así el primer gol del partido.
A los 31 minutos, Burgos cobra un nuevo penal para Nacional. Y convirtió Maximiliano Gómez para poner el 2-0.
El tercer gol tricolor llegó de la mano de Rómulo Otero a los 40 minutos. Otero había vuelto a estar como titular desde el inicio del encuentro este sábado. Entonces el partido iba 3-0 y eso daba cierta tranquilidad al equipo de Pablo Peirano.
Ya se juega el segundo tiempo.
Equipos titulares.
Mirá los futbolistas titulares en Nacional.
Mirá los futbolistas titulares en Miramar.
