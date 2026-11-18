Una explosión por gas dejó a un hombre de 82 años herido grave. La víctima sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.
Un hombre de 82 años está grave con quemaduras en el 80% de su cuerpo tras una explosión por gas en su casa
Bomberos trabajaron en la vivienda y buscan determinar las circunstancias que llevaron a la explosión, que provocó un incendio que afectó también una casa lindera.
Ocurrió en Barra de Valizas, Rocha, e investigan las circunstancias del hecho, que llevaron a un incendio en la vivienda donde estaba el hombre y afectación a otra casa lindera. Un vecino, de 31 años, sufrió quemaduras en sus manos al intentar a auxiliarlo.
La información primaria señala que el hombre está grave, internado en un centro asistencial de Rocha y de ahí trasladado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque) en Montevideo.
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Bomberos trabajaron en el lugar.
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