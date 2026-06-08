Un hombre de 79 años fue hallado muerto tras un incendio en su vivienda en la ciudad de Guichón, en Paysandú.
Un hombre de 79 años fue hallado muerto tras un incendio en su casa en Guichón
Ocurrió en Guichón, Paysandú. Cuando los bomberos controlaron el fuego, hallaron el cuerpo de la víctima.
El fuego se inició en la noche de este domingo. Al lugar concurrieron policías de la Comisaría 11ª y personal de Bomberos.
Cuando los efectivos controlaron el fuego, encontraron el cuerpo de la víctima incinerado, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
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La Fiscalía de 3.° turno local inició una investigación para tener detalles de lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Las actuaciones se realizan en conjunto con Bomberos, Policía Científica y médico forense.
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