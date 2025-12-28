Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez

Encontraron el cuerpo de un hombre de 66 años que se ahogó en playa Ramírez. La persona, de sexo masculino, todavía no fue identificada.

La Prefectura trabaja en el lugar y se colocó un vallado, sobre uno de los médanos.

Fiscalía está a cargo del caso y dispuso que el cuerpo de la víctima pase al Instituto Técnico Forense, informó la Armada Nacional.

Temas de la nota Playa Ramírez