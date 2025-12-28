RECIBÍ EL NEWSLETTER

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez

El caso está en investigación y la zona de la playa donde apareció el cuerpo está vallada.

encontraron-un-cuerpo-en-la-zona-de-playa-ramirez

Encontraron el cuerpo de un hombre de 66 años que se ahogó en playa Ramírez. La persona, de sexo masculino, todavía no fue identificada.

La Prefectura trabaja en el lugar y se colocó un vallado, sobre uno de los médanos.

Fiscalía está a cargo del caso y dispuso que el cuerpo de la víctima pase al Instituto Técnico Forense, informó la Armada Nacional.

Un hombre agredió y amenazó a funcionarios del Hospital de Salto; deberá declarar en Fiscalía

