RECIBÍ EL NEWSLETTER
Decreto

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero

Las modificaciones anunciadas derivaron en críticas de la oposición, que pedirá explicaciones al ministro de Economía, Gabriel Oddone.

ministerio-de-economia-fachada

El Poder Ejecutivo elevará a partir del 1° de enero el tope anual de aporte al Fonasa de $57.936 a $80.316. Esta modificación es la que implicará que miles de uruguayos dejen de percibir devolución Fonasa y quienes aún la reciban perciban un monto inferior.

En julio de 2025 se fijó el Costo Promedio Equivalente (CPE) en $ 4.828 mensuales ($57.936 anuales).

Sin la modificación establecida por el gobierno por decreto, en enero de 2026 el CPE hubiera sido de $ 4.967 ($ 59.484 anuales) . Con el cambio de criterio subirá a $6.693, equivalente a $80.316 al año.

oposicion citara al ministerio de economia a la comision permanente por cambios en fonasa, informo andujar
Seguí leyendo

Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar

El CPE es el valor de referencia mensual que establece el costo promedio de la atención de la salud por persona.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
RÍO URUGUAY

Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Policiales

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Decreto

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
PARLAMENTO

Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana
MINAS

Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana

Dejá tu comentario