Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero

El Poder Ejecutivo elevará a partir del 1° de enero el tope anual de aporte al Fonasa de $57.936 a $80.316. Esta modificación es la que implicará que miles de uruguayos dejen de percibir devolución Fonasa y quienes aún la reciban perciban un monto inferior.

En julio de 2025 se fijó el Costo Promedio Equivalente (CPE) en $ 4.828 mensuales ($57.936 anuales).

Sin la modificación establecida por el gobierno por decreto, en enero de 2026 el CPE hubiera sido de $ 4.967 ($ 59.484 anuales) . Con el cambio de criterio subirá a $6.693, equivalente a $80.316 al año.

El CPE es el valor de referencia mensual que establece el costo promedio de la atención de la salud por persona.

Temas de la nota FONASA