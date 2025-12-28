Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero

El Poder Ejecutivo elevará a partir del 1° de enero el tope anual de aporte al Fonasa de $57.936 a $80.316. Esta modificación es la que implicará que miles de uruguayos dejen de percibir devolución Fonasa y quienes aún la reciban perciban un monto inferior.
Las modificaciones anunciadas derivaron en críticas de la oposición, que pedirá explicaciones al ministro de Economía, Gabriel Oddone.
En julio de 2025 se fijó el Costo Promedio Equivalente (CPE) en $ 4.828 mensuales ($57.936 anuales).
Sin la modificación establecida por el gobierno por decreto, en enero de 2026 el CPE hubiera sido de $ 4.967 ($ 59.484 anuales) . Con el cambio de criterio subirá a $6.693, equivalente a $80.316 al año.
El CPE es el valor de referencia mensual que establece el costo promedio de la atención de la salud por persona.
