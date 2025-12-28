Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Un hombre de 44 años murió en la tarde de este viernes tras protagonizar un siniestro de tránsito en la rambla Brava de Punta del Este .

La víctima iba en moto por la rambla cuando un auto que quiso cruzar esa calle se interpuso en su camino. La conductora del segundo vehículo es una argentina de 34 años y el abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón, pidió a Fiscalía que le prohíba salir del país. Este lunes es la audiencia por el caso.

"La familia de nuestro defendido está muy consternada. Era un trabajador que iba a su trabajo y lamentablemente pierde la vida en un siniestro de estas características”, expresó Serrón.

"Estamos en una etapa de investigación preliminar, donde la fiscal Ana Rosés, con mucha eficacia y celeridad ha citado para el día lunes a las 11:00 horas a la indagada, a quien conducía la camioneta, y tenemos expectativas de que al menos se soliciten a la Justicia medidas cautelares referentes a la conductora y se comience a diligenciar todos los medios probatorios pertinentes", sostuvo.

El abogado señaló que hay un video que muestra el siniestro y que permite ver las responsabilidades, así como testimonios.