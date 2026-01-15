RECIBÍ EL NEWSLETTER
FISCALÍA INTERVINO EN EL CASO

Un hombre de 66 años murió tras sufrir un paro cardíaco en una playa del balneario Santa Ana en Colonia

Personal policial y de la policlínica local prestaron los primeros auxilios a la víctima, pero pese a los esfuerzos no pudieron salvarle la vida.

prefectura-playas-verano.jpg

Un hombre de 66 años murió este jueves tras sufrir un paro cardíaco en una playa del balneario Santa Ana, en el departamento de Colonia.

La Prefectura Nacional recibió un llamado de emergencia a través del teléfono 106 en el que se alertaba que varias personas estaban asistiendo a un hombre en paro cardíaco.

Un móvil de la subprefectura de Juan Lacaze fue hasta el lugar y constató que personal policial y de la policlínica local prestaban los primeros auxilios a la víctima.

También, una ambulancia con un equipo médico asistió a la emergencia y constató el fallecimiento del hombre.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Rosario de segundo turno, la que dispuso varias diligencias, informó la Armada Nacional.

