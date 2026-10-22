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COLONIA

Un hombre de 65 años fue atacado con palos por seis personas en el parque Varela de Nueva Helvecia

El hombre celebraba el cumpleaños de su hija y estaba junto a su nieta cuando el conductor de un auto comenzó a realizar maniobras imprudentes. El hombre le pidió que no lo hiciera y al rato volvieron para golpearlo.

Nueva-Helvecia-parque-Varela

Un hombre de 65 años fue atacado por un grupo de seis personas armadas con palos en el parque Varela de Nueva Helvecia, Colonia, en la tarde del martes.

La víctima, identificada como M.B., sufrió heridas graves en la cabeza, las rodillas y las manos, y quedó desmayada en el suelo, según informaron sus familiares.

El episodio comenzó cuando este hombre celebraba el cumpleaños de su hija en los parrilleros del parque. Un automóvil realizaba derrapes a escasos metros de donde se encontraba una niña de 5 años, nieta del agredido. Ante esa situación, la familia llamó la atención del conductor para que tuviera prudencia, según la denuncia de la familia.

El auto perseguido por la Policía con los impactos de bala. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Para resguardar a su familia, el hombre pidió a su hija que se retirara del lugar junto a su nieta. Pocos minutos después, tres automóviles llegaron al parque y de ellos descendieron seis personas con palos, quienes agredieron al vecino que había quedado solo en el lugar.

Un hombre que transitaba por la zona lo auxilió. Llamó a la ambulancia y al 911. El hombre se encuentra actualmente fuera de peligro.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía local y las autoridades investigan el hecho para identificar a los responsables.

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