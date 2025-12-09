RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Un hombre de 63 años fue asesinado de puñaladas dentro de su casa

El hecho ocurrió en camino Hudson y camino Fortet, en el barrio Peñarol, en el límite con Colón.

hombre-asesinado-en-jardines-de-peñarol-foto-guillermo-lorenzo

Un hombre de 63 años fue asesinado adentro de su casa, en camino Manuel M. Fortet esquina camino Hudson. La víctima fue apuñalada y su muerte dataría de varios días, presumen.

La Policía trabaja en el lugar, ubicado en Peñarol, en el límite con barrio Colón.

En desarrollo.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Un adolescente de 17 años fue imputado por asesinar a tiros a joven de 22 cuando tenía a su hija pequeña en brazos
Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
homicidio en tacuarembó

Policía allanó una casa en Paso de los Toros y encontró a un joven asesinado, con cortes en el cuello
EXCESO DE VELOCIDAD

En funcionamiento desde este martes dos radares para fiscalizar exceso de velocidad: dónde se ubican

Te puede interesar

Lustemberg sobre caso de sarampión: Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos video
"EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE"

Lustemberg sobre caso de sarampión: "Esta persona tenía una sola dosis de la vacuna, la protección de esta enfermedad es con las dos"
Foto: FocoUy. San Javier, ubicado en Río Negro, a orillas del Río Uruguay.
RÍO NEGRO

Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso autóctono de sarampión en San Javier
Ando por toda Sudamérica: narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja video
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja

Dejá tu comentario