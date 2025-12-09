Un hombre de 63 años fue asesinado adentro de su casa, en camino Manuel M. Fortet esquina camino Hudson. La víctima fue apuñalada y su muerte dataría de varios días, presumen.
Un hombre de 63 años fue asesinado de puñaladas dentro de su casa
El hecho ocurrió en camino Hudson y camino Fortet, en el barrio Peñarol, en el límite con Colón.
La Policía trabaja en el lugar, ubicado en Peñarol, en el límite con barrio Colón.
En desarrollo.
