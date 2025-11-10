Un hombre de 53 años murió tras chocar en moto contra una camioneta en Colonia

Un hombre de 53 años murió tras un siniestro de tránsito en ruta 50, en Riachuelo, Colonia.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, sobre la 1:00. El hombre que falleció circulaba en moto junto a otro, sin casco, chocaron con una camioneta y fueron trasladados en estado grave a un centro asistencial.

En el lugar, se le practicó espirometría al conductor de la camioneta, quien no había consumido alcohol.

Fiscalía de Colonia trabaja para determinar las causas del hecho.

Temas de la nota Colonia

moto

camioneta