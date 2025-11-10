RECIBÍ EL NEWSLETTER
en riachuelo

Un hombre de 53 años murió tras chocar en moto contra una camioneta en Colonia

En la moto circulaban dos hombres que fueron trasladados a un centro asistencial, y uno falleció. Ninguno de los dos llevaba casco.

siniestro-fatal-imagen-archivo-caminera-colonia

Un hombre de 53 años murió tras un siniestro de tránsito en ruta 50, en Riachuelo, Colonia.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, sobre la 1:00. El hombre que falleció circulaba en moto junto a otro, sin casco, chocaron con una camioneta y fueron trasladados en estado grave a un centro asistencial.

En el lugar, se le practicó espirometría al conductor de la camioneta, quien no había consumido alcohol.

cinco detenidos en colonia durante un control vehicular; llevaban cocaina y pasta base ocultas en medias
Seguí leyendo

Cinco detenidos en Colonia durante un control vehicular; llevaban cocaína y pasta base ocultas en medias

Fiscalía de Colonia trabaja para determinar las causas del hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
cerro de montevideo

Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Clínicas y el sindicato analiza medidas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, con ascenso de temperatura, pero hay pronóstico de lluvias y tormentas
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros

Te puede interesar

Mahía habló del conflicto en la educación y manifestó la necesidad de tener una batería de respuestas a la violencia video
PARA EL MINISTRO, LA ARTICULACIÓN ES CLAVE

Mahía habló del conflicto en la educación y manifestó la necesidad de tener "una batería de respuestas" a la violencia
Para Negro es fundamental fortalecer la Policía comunitaria en el Presupuesto para abordar violencia en escuelas video
MINISTRO DEL INTERIOR

Para Negro es "fundamental" fortalecer la Policía comunitaria en el Presupuesto para abordar violencia en escuelas
Orsi recibió a sindicato durante movilización: maestros le reclamaron garantías para ir a trabajar con tranquilidad video
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi recibió a sindicato durante movilización: maestros le reclamaron garantías para "ir a trabajar con tranquilidad"

Dejá tu comentario