HOMICIDIO en montevideo

Un hombre de 51 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Cerro Norte

El hombre asesinado tenía 51 años y había pasado la mayor parte de su vida preso: unos 30 años.

La escena del homicidio en Cerro Norte.

Foto: Guillermo Lorenzo

De un disparo en la cabeza asesinaron a un hombre de 51 años en la tarde de este lunes, en las inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte, un barrio donde la guerra entre dos bandas criminales ha dejado homicidios y balaceras desde hace un buen tiempo.

Por eso, el crimen generó un despliegue policial en la zona con presencia de blindados de la Guardia Republicana y de la Unatem, la unidad de apoyo táctico de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Los efectivos fueron alertados porque había una persona tendida boca arriba en la calle con una herida de arma de fuego en la cabeza, ya fallecida.

El hombre asesinado tenía 51 años y múltiples antecedentes penales. Pasó la mayor parte de su vida en la cárcel: estuvo preso unos 30 años.

En el lugar trabajó Policía Científica, bajo un fuerte perímetro policial y el Departamento de Homicidios, que ahora tiene la investigación del crimen a su cargo, junto a la fiscal Adriana Edelman.

