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BUQUE CON BANDERA DE TANZANIA

Un hombre de 39 años debió ser rescatado por la Armada desde un buque pesquero tras sufrir un ACV

"Se mantiene estable", dijo Alfredo Alen, de Aviación Naval, sobre la salud del hombre rescatado por un helicóptero este lunes.

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La Armada Nacional debió realizar una evacuación de un tripulante de un buque pesquero con bandera de Tanzania, que sufrió un ACV en altamar.

Alfredo Alen, jefe de mantenimiento de Aviación Naval, explicó que el llamado fue por una patología neurológica, de un hombre que estaba en un buque a 30 millas al sur de Piriápolis.

La maniobra de evacuación fue descrita como "bastante compleja" por el movimiento del buque. Luego, fue trasladado al sanatorio Mautone de Maldonado.

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"Se mantiene estable, y sin novedades", indicó Alen sobre el hombre de 39 años que fue rescatado.

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