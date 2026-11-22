Parte de un camión de Bomberos explotó mientras el personal trabajaba en un operativo rural en el departamento de Soriano. Como consecuencia del incidente, un efectivo resultó con heridas leves.

El bombero salvó su vida por muy poco cuando explotó parte del camión, un Mercedes Benz de 1976.

El operativo al que habían concurrido fue por el incendio de una máquina cosechadora. Las causas del incendio de la cosechadora, que trabajaba en una plantación de trigo, están en investigación.

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La unidad de Bomberos, con 50 años de antigüedad, estaba en calidad de préstamo del destacamento de José Enrique Rodó y presentaba antecedentes de problemas mecánicos. El camión de Mercedes permanece fuera de servicio desde hace tiempo, por problemas en su bomba de agua.

La situación, que pudo haber terminado en tragedia, se registró en paraje Bizcocho, zona de Colonia Díaz.

Durante el operativo, el Mercedes sufrió un recalentamiento en una parte de su motor, y terminó incendiándose. Cuando comenzó a arder, uno de los efectivos intentó controlar las llamas para rescatar equipamiento de emergencia valuado en 5.000 dólares. Mientras intentaba apagarlo con apoyo de un camión cisterna de un vecino de la zona, se produjo una explosión, pero afortunadamente el efectivo pudo alejarse de la escena tras sufrir el impacto de fragmentos de la explosión y sufrió quemaduras leves en el cabello.

Una de las hipótesis es que la explosión fue por un tanque de oxígeno.