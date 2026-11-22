Transcurrió la mañana de votación de las elecciones para los directores del Banco de Previsión Social (BPS), que va hasta las 19:30 horas de este domingo.

La presidenta del Directorio, Jimena Pardo, destacó que la mañana comenzó con todas "las mesas constituidas y sin ningún problema grave". Desde el PIT-CNT denuncian faltantes de listas.

"Como siempre, consultas de personas que no aparecen en el padrón o cuestiones que hay que solucionar, pero lo normal de cualquier elección", dijo y recordó que el mejor lugar para ver dónde corresponde votar es en el buscador de padrón de la Corte Electoral.

"Hay otros buscadores en otros recursos tecnológicos que no están completos y está habiendo problemas, así que la convocatoria es a mirar en la web de la Corte Electoral e padrón oficial.

Pardo destacó la labor de los directores. "Ellos tienen voz y voto en el directorio del BPS. Nosotros nos reunimos una vez por semana, tratamos en el entorno de entre 60 y 80 asuntos en promedio, depende la semana. No solo eso, sino que tienen injerencia en lo que es el presupuesto del organismo que se vota anualmente, que tiene injerencia en la conjunción de la cantidad de acciones: si uno va a atender digital, si va a atender presencial, si va a tener más recursos telefónicos, en qué proyecto va a poner énfasis. Tienen además un rol de canalizar directamente las demandas de los colectivos que representan".

La presidenta del directorio dijo que está previsto que asuman a antes de fin de año, una vez que se haga la proclamación oficial de la Corte Electoral.