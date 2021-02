Un hombre de 37 años murió en un incendio en Colonia Nicolich

Dentro de la misma se encontraba el dueño, quien perdió la vida como consecuencia del fuego.

El ex cuñado de la víctima fue uno de los primeros en prestar ayuda pero pese a los esfuerzos fue imposible rescatarlo.

"Cuando me levanté a las 4 de la mañana, me encontré con todo el fuego. Las paredes cayeron a lo último. No sabíamos que estaba ahí, después supe porque vi la moto", relató a Subrayado.

Ahora, personal de pericias de Bomberos realiza trabajos para determinar las causas.