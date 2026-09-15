Un hombre de 36 años murió tras ser baleado este martes de tarde en inmediaciones de Camino Domingo Arena y Parahiba.
Un hombre de 36 años murió tras recibir un balazo en el pecho en el Barrio Municipal
Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la víctima dentro de un auto, la trasladó a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató el fallecimiento.
La Policía fue alertada a través de varios llamados al Servicio de Emergencias 911 sobre una persona herida de arma de fuego dentro de un vehículo.
Los efectivos llegaron al lugar y trasladaron a la víctima, con antecedentes penales, a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento por un impacto de bala en el pecho.
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El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional y la Fiscalía especializada de turno.
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