Un hombre de 36 años murió tras recibir un balazo en el pecho en el Barrio Municipal

Un hombre de 36 años murió tras ser baleado este martes de tarde en inmediaciones de Camino Domingo Arena y Parahiba.

La Policía fue alertada a través de varios llamados al Servicio de Emergencias 911 sobre una persona herida de arma de fuego dentro de un vehículo.

Los efectivos llegaron al lugar y trasladaron a la víctima, con antecedentes penales, a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento por un impacto de bala en el pecho.

El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional y la Fiscalía especializada de turno.