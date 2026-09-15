Condenaron a delincuente que arrastró varios metros en moto a una mujer para robarle la cartera

Fue condenado uno de los dos delincuentes que arrastró varios metros en moto a una mujer para robarle la cartera. El hecho ocurrió el 4 de setiembre en inmediaciones de Bianchi Altuna y Joaquín Suárez, en la ciudad de La Paz, en Canelones.

Eran las 9 de la mañana cuando la víctima iba caminando y en determinado momento se le aproximaron los dos delincuentes en moto y con los cascos puestos. Uno de ellos le tironeó la cartera y al resisitirse, cayó al piso y fue arrastrada varios metros por los ladrones que lograron su cometido.

La Policía investigó el caso y mediante el relevamiento de cámaras de videovigilancia y el relato de testigos logró identificar a uno de los delincuentes. El hombre de 33 años y antecedentes penales fue detenido durante el allanamiento a una vivienda junto a una mujer de 27, que fue liberada.

Los investigadores buscan ahora dar con el otro rapiñero. El delincuente detenido fue condenado a 1 años y 3 meses de cárcel por hurto especialmente agravado y tráfico de arma y municiones.

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