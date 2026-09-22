Delincuente entró a robar armas a la casa de un militar retirado y dejó 10 en el techo de un vecino

Se descubrió un arsenal de estilo museo con armas antiguas y equipamiento militar.

Un delincuente ingresó por el fondo de una casa de La Teja donde un militar retirado guarda una gran cantidad de armas y equipamiento militar, e intentó llevarse parte del arsenal. Al escapar por los techos, dejó 10 armas en el techo de una vivienda lindera.

La vivienda está ubicada en las calles Benito Tiquet y Humboldt. El hombre estuvo largo rato dentro de la casa y luego escapó por los techos.

Según supo Subrayado, en la huida, dejó 10 armas en el techo de un vecino. Por el momento no se pudo determinar si se llevó algún arma.

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El caso permitió además descubrir el arsenal que el militar retirado tiene en la vivienda, donde la Policía Científica trabaja este martes para periciar las armas y el equipamiento.

De acuerdo con las primeras informaciones a las que accedió la Policía, entre los objetos hay armas inactivas del siglo XIX, además de uniformes y sables. Es un estilo de museo histórico militar.

El militar retirado no vive en esa casa y, por el momento, no se precisó si las armas que allí tenía se encuentran en regla.