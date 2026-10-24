Robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos

El robo a una joyería dentro del shopping de Punta Carretas ocurrió este sábado de mañana, antes de la hora 11.

Según supo Subrayado con personas que estuvieron en el lugar, varios delincuentes rompieron una de las vidrieras y sacaron los productos que allí estaban.

En el lugar quedaron los vidrios rotos y algunas cajas y soportes de los objetos robados.

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Varios policías trabajaron en el lugar y la zona quedó acordonada, mientras se realizan las pericias en la joyería y se revisan las cámaras de seguridad del comercio y el shopping.

Informe primario de la Policía.

Pasado el mediodía la Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre lo sucedido y en un comunicado indicó que "personal de la Seccional 10 concurre al local comercial por llamado reportando que varias personas, que llegaron en motos y con cascos, ingresan a la joyería y efectúan el hurto de mercadería".

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que dos motos fueron incautadas minutos después vinculadas a la rapiña.

La Policía agregó que "sin mediar palabras comienzan a romper vidrieras y sustraen joyas varias, de las cuales al momento no se estima el valor", dice el adelanto de la Jefatura, y destaca que "no se registran personas lesionadas".

"Personal policial de URPM, seccional 10ma e investigaciones se despliegan en la zona en procura de los autores. Trabaja en el lugar Policía Científica", finaliza el comunicado primario de la Policía.

Noticia en desarrollo.