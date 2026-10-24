El robo a una joyería dentro del shopping de Punta Carretas ocurrió este sábado de mañana, antes de la hora 11.
Robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos
El robo ocurrió antes de las 11 de la mañana de este sábado, en una joyería dentro del shopping. La Policía informó que varios delincuentes llegaron en moto y con cascos, rompieron las vidrieras y robaron joyas varias.
Según supo Subrayado con personas que estuvieron en el lugar, varios delincuentes rompieron una de las vidrieras y sacaron los productos que allí estaban.
En el lugar quedaron los vidrios rotos y algunas cajas y soportes de los objetos robados.
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Varios policías trabajaron en el lugar y la zona quedó acordonada, mientras se realizan las pericias en la joyería y se revisan las cámaras de seguridad del comercio y el shopping.
Informe primario de la Policía.
Pasado el mediodía la Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre lo sucedido y en un comunicado indicó que "personal de la Seccional 10 concurre al local comercial por llamado reportando que varias personas, que llegaron en motos y con cascos, ingresan a la joyería y efectúan el hurto de mercadería".
Fuentes del caso dijeron a Subrayado que dos motos fueron incautadas minutos después vinculadas a la rapiña.
La Policía agregó que "sin mediar palabras comienzan a romper vidrieras y sustraen joyas varias, de las cuales al momento no se estima el valor", dice el adelanto de la Jefatura, y destaca que "no se registran personas lesionadas".
"Personal policial de URPM, seccional 10ma e investigaciones se despliegan en la zona en procura de los autores. Trabaja en el lugar Policía Científica", finaliza el comunicado primario de la Policía.
Noticia en desarrollo.
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