Lula Da Silva o Flávio Bolsonaro: Brasil elige presidente este domingo en un final cabeza a cabeza según las encuestas

Lula Da Silva o Flávio Bolsonaro: esa es la elección que tienen que hacer este domingo 25 los brasileños que vayan a votar en la segunda vuelta por la Presidencia.

El presidente Lula va por su cuarto mandato (no consecutivo), mientras que Bolsonaro busca “jubilar” al líder de la izquierda local - como dijo en el primer debate - y devolver el gobierno a la derecha, poniendo a Brasil en la lista de países de la región que eligieron a esa corriente ideológica.

Por eso esta elección es seguida con máxima expectativa en América Latina, Estados Unidos y el mundo en general, por la relevancia que tiene Brasil en el escenario internacional.

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La primera vuelta, hace menos de un mes, la ganó Bolsonaro con 47% de los votos, conta 45% de Lula, en un resultado que generó sorpresa dentro y fuera de Brasil.

Según los analistas, ese resultado encendió la campaña electoral, que hasta entonces se desarrollaba con cierta tranquilidad y hasta apatía.

Para la segunda vuelta de este domingo las encuestas indican una paridad casi absoluta, en el entorno del 50% cada uno (según Datafolha).

Lula y Bolsonaro se vieron las caras en dos debates, el primero muy agresivo y con cruce de insultos, el segundo, este viernes, bajó el tono aunque se acusaron mutuamente de corrupción.

Bolsonaro es hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), preso con una condena de 27 años por intento de golpe de Estado en enero de 2022, cuando perdió la reelección ante Lula.

La campaña ha girado entorno a temas con la inseguridad, la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico, así como el costo de vida y el empleo.