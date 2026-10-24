RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEGUNDA VUELTA

Lula Da Silva o Flávio Bolsonaro: Brasil elige presidente este domingo en un final cabeza a cabeza según las encuestas

Brasil está llamado a elegir presidente este domingo en la segunda vuelta electoral entre Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro. Una elección entre izquierda y derecha que genera expectativa en la región y el mundo.

Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva en el primer debate televisado. Foto: AFP

Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva en el primer debate televisado. Foto: AFP

Lula Da Silva o Flávio Bolsonaro: esa es la elección que tienen que hacer este domingo 25 los brasileños que vayan a votar en la segunda vuelta por la Presidencia.

El presidente Lula va por su cuarto mandato (no consecutivo), mientras que Bolsonaro busca “jubilar” al líder de la izquierda local - como dijo en el primer debate - y devolver el gobierno a la derecha, poniendo a Brasil en la lista de países de la región que eligieron a esa corriente ideológica.

Por eso esta elección es seguida con máxima expectativa en América Latina, Estados Unidos y el mundo en general, por la relevancia que tiene Brasil en el escenario internacional.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro cierra la campaña con actos masivos. Fotos: AFP.
Seguí leyendo

Con actos multitudinarios en la calle, Lula y Bolsonaro cierran sus campañas antes del balotage del domingo

La primera vuelta, hace menos de un mes, la ganó Bolsonaro con 47% de los votos, conta 45% de Lula, en un resultado que generó sorpresa dentro y fuera de Brasil.

Según los analistas, ese resultado encendió la campaña electoral, que hasta entonces se desarrollaba con cierta tranquilidad y hasta apatía.

Para la segunda vuelta de este domingo las encuestas indican una paridad casi absoluta, en el entorno del 50% cada uno (según Datafolha).

Lula y Bolsonaro se vieron las caras en dos debates, el primero muy agresivo y con cruce de insultos, el segundo, este viernes, bajó el tono aunque se acusaron mutuamente de corrupción.

Bolsonaro es hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), preso con una condena de 27 años por intento de golpe de Estado en enero de 2022, cuando perdió la reelección ante Lula.

La campaña ha girado entorno a temas con la inseguridad, la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico, así como el costo de vida y el empleo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos
JUICIO ORAL

Fiscalía confirmó pedido de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a una de sus mellizas de 9 meses
REPORTÓ POLICÍA CAMINERA

Motorhome chocó con un camión en ruta 1: una mujer murió y dos hombres fueron trasladados a centros médicos
CHACARITA DE LOS PADRES

Capturaron a Agustín Cuello, que había fugado del Inisa, donde estaba internado por varios homicidios
RECURSOS NATURALES

Da Silva presentó proyecto para prohibir instalación de centros de datos sobre acuíferos Guaraní y Raigón

Te puede interesar

La moto robada al joven de 18 años en Toledo Chico fue hallada luego incendiada. Foto: Subrayado.
LA RAPIÑA Y HOMICIDIO FUE EL MARTES 20

Dos adolescentes de 16 y 15 años imputados por el homicidio de un joven para robarle la moto, cerca de Toledo Chico
Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos video
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping este sábado de mañana, llegaron en motos y con cascos
Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva en el primer debate televisado. Foto: AFP
SEGUNDA VUELTA

Lula o Bolsonaro: Brasil elige presidente este domingo en un final cabeza a cabeza según las encuestas

Dejá tu comentario