Ministerio de Ganadería negocia con Economía asistencia a productores de Salto afectados por el temporal

El subsecretario de Ganadería Matías Carámbula dijo este miércoles que negocian con el Ministerio de Economía “un refuerzo del Fondo de la Granja” para poder asistir con recursos a los casi 300 productores de Salto afectados por el fuerte temporal de mediados de julio.

Carámbula dijo que los recursos con los que cuenta el Fondo de la Granja ya están afectados a otros rubros, por lo que necesitan dinero extra para asistir a los productores de Salto que tienen distinto nivel de daños: “Hay desde daños total a leve”, aseguró.

El subsecretario también comentó como algo negativo que solo un tercio de los 296 productores afectados por el temporal tiene seguro contratado, y adelantó que estudian cambios a futuro para que de alguna manera todos los productores tengan seguro.

Seguí leyendo Cardenal Daniel Sturla anunció una misa del papa León XIV en el estadio Centenario y otra en Florida

No quiso decir que será obligatorio, pero aseguró que estudian la forma de adoptar medidas preventivas que van por el lado de un seguro generalizado.

En la misma línea se había manifestado el martes el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti. En el Ministerio entienden que el Estado no puede hacerse cargo siempre de asistir a productores afectados por eventos climáticos cuando no están asegurados.