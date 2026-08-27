Un hombre de 50 años está grave tras ser baleado en la cabeza en su casa en Tres Ombúes

Un hombre de 50 años está grave tras ser baleado en la cabeza en un ataque a tiros ocurrido este jueves de tarde en Yapeyú y Carlos Tellier, en Tres Ombúes.

El hijo de la víctima, de 20 años, contó a la Policía que tres hombres llegaron a su casa y le preguntaron a su padre por una moto robada. El dueño de la finca respondió que no sabía nada y los individuos se fueron.

Luego, los hombres volvieron, golpearon la puerta y cuando les abrió le dispararon a la altura de la cabeza. El baleado fue trasladado por un vecino en un vehículo particular al Hospital del Cerro, donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en el cráneo, reviste gravedad.

Personal de Policía Científica relevó la escena, donde se encontraron manchas de sangre. El hijo del hombre herido radicó la denuncia ante la Policía.

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