RECIBÍ EL NEWSLETTER
YAPEYÚ Y TELLIER

Un hombre de 50 años está grave tras ser baleado en la cabeza en su casa en Tres Ombúes

Tres hombres llegaron a la vivienda, le preguntaron por una moto robada y se fueron. Luego, volvieron, golpearon la puerta y cuando la víctima atendió le dispararon.

policias-hombre-baleado-tres-ombues-yapeyu

Un hombre de 50 años está grave tras ser baleado en la cabeza en un ataque a tiros ocurrido este jueves de tarde en Yapeyú y Carlos Tellier, en Tres Ombúes.

El hijo de la víctima, de 20 años, contó a la Policía que tres hombres llegaron a su casa y le preguntaron a su padre por una moto robada. El dueño de la finca respondió que no sabía nada y los individuos se fueron.

Luego, los hombres volvieron, golpearon la puerta y cuando les abrió le dispararon a la altura de la cabeza. El baleado fue trasladado por un vecino en un vehículo particular al Hospital del Cerro, donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en el cráneo, reviste gravedad.

hallan muertos en su casa a un hombre de 89 anos y una mujer de 56, en estado de descomposicion
Seguí leyendo

Hallan muertos en su casa a un hombre de 89 años y una mujer de 56, en estado de descomposición

Personal de Policía Científica relevó la escena, donde se encontraron manchas de sangre. El hijo del hombre herido radicó la denuncia ante la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

Ruben Rada. Foto: archivo.
EL ÚLTIMO ADIOS AL NEGRO RADA

Famosos llegan de Argentina para despedir a Rada: Natalia Oreiro, León Gieco y Dante Spinetta, entre otros
pronóstico

Hay doble advertencia de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: mirá el detalle
RECUPERARON CAMIONETA DE LA FUGA

Hay un detenido como sospechoso del robo al BROU de Pando; la Policía recuperó la camioneta utilizada en la huida
MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía pide colaboración para ubicar a Inti Cuba y Paul Cosella, requeridos por el robo al BROU de Pando
DESPEDIDA CON HONORES FÚNEBRES

Poder Ejecutivo decretó duelo oficial este jueves 27 por el fallecimiento de Ruben Rada

Te puede interesar

Luchó como gladiador hasta lo último porque es el tipo al que más le gustaba vivir: Rada en palabras de su hija Lucila video
DIO DETALLES DEL SEPELIO

"Luchó como gladiador hasta lo último porque es el tipo al que más le gustaba vivir": Rada en palabras de su hija Lucila
Las imágenes de la despedida con honores al legendario Ruben Rada en el Palacio Legislativo
FOTOGALERÍA

Las imágenes de la despedida con honores al legendario Ruben Rada en el Palacio Legislativo
Foto: Foco UY video
EN EL SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

"Muriendo de plena": canto, pasos de baile y aplausos en el velorio de Ruben Rada

Dejá tu comentario