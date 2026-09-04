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CANELONES

Un hombre de 24 años fue asesinado en una boca de drogas en Santa Rosa; hay un detenido por el caso

El crimen ocurrió en la intersección de Rigoberto López y Uruguay, en la ciudad de Santa Rosa.

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Un hombre de 24 años fue asesinado con arma blanca en Santa Rosa, Canelones. Hay un detenido.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, en Rigoberto López y Uruguay.

De acuerdo a información primaria, la víctima fue a la casa de un hombre de 36 años -ahora detenido- donde fue asesinado.

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Según los vecinos, la casa oficia como boca de venta de drogas.

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