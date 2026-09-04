Un hombre de 24 años fue asesinado con arma blanca en Santa Rosa, Canelones. Hay un detenido.
Un hombre de 24 años fue asesinado en una boca de drogas en Santa Rosa; hay un detenido por el caso
El crimen ocurrió en la intersección de Rigoberto López y Uruguay, en la ciudad de Santa Rosa.
El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, en Rigoberto López y Uruguay.
De acuerdo a información primaria, la víctima fue a la casa de un hombre de 36 años -ahora detenido- donde fue asesinado.
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Según los vecinos, la casa oficia como boca de venta de drogas.
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