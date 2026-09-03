Investigación descartó que caso de intoxicación que terminó con mujer en CTI fue por consumo de hamburguesas

La investigación sanitaria realizada en el caso de una mujer de 29 años que terminó en el CTI del Hospital de Paysandú con un cuadro digestivo compatible con un Síndrome Urémico Hemolítico grave descartó que haya sido una intoxicación por la ingesta de hamburguesas contaminadas.

La mujer comenzó con un cuadro gastrointestinal común a otras intoxicaciones más leves, con vómitos, diarrea y malestar, hasta llegar a punto de desvanecerse. Tras varios días, la paciente ingresó a emergencia, donde comenzó con hidratación y al momento de sospecha de un cuadro de intoxicación aguda por toxina, se dio pasó al análisis de las primeras muestras, que confirmaron clínicamente el diagnóstico, indicó a principios de agosto la directora de Bromatología de Paysandú, Antonella Goyeneche.

Sobre el caso, la Intendencia emitió entonces un comunicado en el que daba cuenta de la derivación de la paciente al CTI con un cuadro digestivo compatible con ingestión de shiga toxina y lo atribuía primariamente al consumo de hamburguesas marca "La Dolfina" adquiridas en un comercio barrial, que había cocinado en una air fryer.

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Preventivamente, se ubicaron y retiraron del mercado todas las hamburguesas del lote sospechoso, las que fueron sometidas a los análisis de laboratorio.

El Servicio de Inspección Veterinaria Oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la empresa elaboradora iniciaron la investigación del caso. Se tomaron muestras y se hicieron los análisis microbiológicos, tanto oficiales como de autocontrol, a productos terminados, materias primas y superficies de contacto. Todos con resultado negativo para Escherichia coli y otras cepas, productoras de la toxina shiga.

Además, "se verificaron los procedimientos de elaboración, los sistemas de control y trazabilidad y las medidas preventivas adoptadas por la empresa, sin que se detectaran incumplimientos o desvíos que permitieran establecer una relación con el caso investigado", indicó el informe oficial del caso al que accedió Subrayado. "Por lo tanto, con la evidencia disponible, no se determinó una vinculación entre el caso clínico y las hamburguesas investigadas", concluye el MGAP.

En las últimas horas, la empresa emitió un comunicado en el que dio cuenta de los resultados negativos de los exámenes del MGAP y del Ministerio de Salud Pública (MSP), tras la primera prueba que dio origen a la sospecha de intoxicación.