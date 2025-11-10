RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARO Y MOVILIZACIÓN POR PRESUPUESTO

Sindicato de profesores de Secundaria hace paro todo el lunes en Montevideo y acompaña movilización de maestros

El sindicato de profesores de Secundaria en Montevideo convoca a un paro este lunes de 24 horas y al mediodía se moviliza con el sindicato de maestros a Torre Ejecutiva con una carta al presidente Orsi.

El sindicato de profesores de Secundaria de Montevideo (Ades) se suma este lunes 10 al paro del sindicato de maestros en la capital y convoca también a una movilización en plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, donde dejarán una carta al presidente Yamandú Orsi con sus reclamos de mayor presupuesto para la educación, en particular para los liceos.

Verónica Méndez, del sindicato de profesores, dijo este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que el paro se resolvió el sábado, para acompañar el reclamo de los maestros por mayores medidas de seguridad en los centros educativos y más presupuesto.

La movilización conjunta se realiza en momentos en que el Senado se apresta a votar la ley de presupuesto nacional, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Ambos sindicatos denuncian que el presupuesto creado por el gobierno de Orsi es insuficiente y señalan que la reasignación de recursos realizada por los diputados no alcanza a cubrir sus demandas.

El paro del sindicato docente este lunes es de 24 horas, con movilización a Torre Ejecutiva a la hora 12.

“Es ahora la movida por el 6+1 para la educación”, dijo Méndez, y detalló que la carta al presidente Orsi es “para que tenga de primera mano lo que pensamos los profesores, profesoras y maestros”.

Además, el miércoles se reúne la Coordinadora de los Sindicatos de la Educación con autoridades del Codicen. “Ahí sobre la mesa van a estar todos los temas, violencia y presupuesto”, dijo Méndez.

