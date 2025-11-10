Cuatro detenidos por asalto a remesa en Colón; en una casa hallaron un explosivo y fue detonado por la brigada del Ejército

Foto: Subrayado. Camioneta de la víctima en Colón.

Allanamiento en Casabó por asalto a remesa en Colón. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía de Montevideo realizaron este lunes de mañana varios allanamientos en el barrio Casabó y detuvieron a cuatro personas sospechosas de integrar la banda que asaltó con armas largas una remesa en el barrio Colón .

Los trabajos de inteligencia de los investigadores lograron identificar la casa donde estaban los sospechosos y allí se realizó el allanamiento este lunes.

Según informa María Eugenia Scognamiglio (Subrayado) en una de las casas allanadas en Casabó la policía encontró un explosivo , por lo que convocó a la brigada el Ejército especializada en estos artefactos.

Los soldados del Ejército fueron al lugar y encontraron un artefacto con masilla, cables y conexión a un celular. Procedieron a detonarlo de forma controlada y no hubo heridos.

remesa-rapiña-colon-hombre-cambio Foto: Subrayado. Camioneta de la víctima en Colón.

Noticia en desarrollo.