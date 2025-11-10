Efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía de Montevideo realizaron este lunes de mañana varios allanamientos en el barrio Casabó y detuvieron a cuatro personas sospechosas de integrar la banda que asaltó con armas largas una remesa en el barrio Colón.
Cuatro detenidos por asalto a remesa en Colón; en una casa hallaron un explosivo y fue detonado por la brigada del Ejército
Los allanamientos ocurrieron este lunes de mañana en el barrio Casabó. Hay cuatro detenidos por el asalto con armas largas a la remesa en Colón. El explosivo hallado en una casa fue detonado por la brigada del Ejército.
Los trabajos de inteligencia de los investigadores lograron identificar la casa donde estaban los sospechosos y allí se realizó el allanamiento este lunes.
Según informa María Eugenia Scognamiglio (Subrayado) en una de las casas allanadas en Casabó la policía encontró un explosivo, por lo que convocó a la brigada el Ejército especializada en estos artefactos.
Los soldados del Ejército fueron al lugar y encontraron un artefacto con masilla, cables y conexión a un celular. Procedieron a detonarlo de forma controlada y no hubo heridos.
Abajo: la camioneta asaltada en Colón cuando transportaba la remesa con más de 1 millón de pesos en total.
Noticia en desarrollo.
