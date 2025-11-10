RECIBÍ EL NEWSLETTER
ALLANAMIENTOS EN CASABÓ

Cuatro detenidos por asalto a remesa en Colón; en una casa hallaron un explosivo y fue detonado por la brigada del Ejército

Los allanamientos ocurrieron este lunes de mañana en el barrio Casabó. Hay cuatro detenidos por el asalto con armas largas a la remesa en Colón. El explosivo hallado en una casa fue detonado por la brigada del Ejército.

Allanamiento en Casabó por asalto a remesa en Colón. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Allanamiento en Casabó por asalto a remesa en Colón. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Subrayado. Camioneta de la víctima en Colón.

Foto: Subrayado. Camioneta de la víctima en Colón.

Efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía de Montevideo realizaron este lunes de mañana varios allanamientos en el barrio Casabó y detuvieron a cuatro personas sospechosas de integrar la banda que asaltó con armas largas una remesa en el barrio Colón.

Los trabajos de inteligencia de los investigadores lograron identificar la casa donde estaban los sospechosos y allí se realizó el allanamiento este lunes.

Según informa María Eugenia Scognamiglio (Subrayado) en una de las casas allanadas en Casabó la policía encontró un explosivo, por lo que convocó a la brigada el Ejército especializada en estos artefactos.

Hincha detenido por la Policía. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Un hincha de Nacional detenido, un policía herido y daños en autos de los alrededores del Franzini

Los soldados del Ejército fueron al lugar y encontraron un artefacto con masilla, cables y conexión a un celular. Procedieron a detonarlo de forma controlada y no hubo heridos.

Abajo: la camioneta asaltada en Colón cuando transportaba la remesa con más de 1 millón de pesos en total.

remesa-rapiña-colon-hombre-cambio
Foto: Subrayado. Camioneta de la víctima en Colón.

Foto: Subrayado. Camioneta de la víctima en Colón.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Clínicas y el sindicato analiza medidas
EN PARQUE RODÓ

Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional cerca del Franzini

Te puede interesar

Allanamiento en Casabó por asalto a remesa en Colón. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado. video
ALLANAMIENTOS EN CASABÓ

Cuatro detenidos por asalto a remesa en Colón; en una casa hallaron un explosivo y fue detonado por la brigada del Ejército
Tercer día de paro del sindicato de maestros, con movilización a Torre Ejecutiva y pedido de reunión con Orsi
CONFLICTO POR INSEGURIDAD Y PRESUPUESTO

Tercer día de paro del sindicato de maestros, con movilización a Torre Ejecutiva y pedido de reunión con Orsi
Movilización del sindicato de profesores. Foto: archivo Subrayado.
PARO Y MOVILIZACIÓN POR PRESUPUESTO

Sindicato de profesores de Secundaria hace paro todo el lunes en Montevideo y acompaña movilización de maestros

Dejá tu comentario