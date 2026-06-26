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ZONA CÉNTRICA

Un herido de arma blanca y un policía lesionado tras incidentes entre dos hombres y un adolescente en Salto

Uno de los hombres, de 28 años, fue agredido por otro de 36 y su hijo adolescente, quienes sacaron un arma blanca y lo lesionaron.

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Un policía resultó lesionado tras intervenir en una pelea en la que participaban dos adultos y un adolescente, cerca del centro de la ciudad de Salto. Otra persona fue herida con un arma blanca.

Ocurrió en horas de la mañana, en la esquina de las calles Vilardebó y Treinta y Tres. Personal del cuerpo inspectivo de la intendencia local circulaba por la zona, cuando observó la pelea, por lo que convocaron a la Policía.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que un hombre de 36 años y su hijo de 15 peleaban contra otro de 28, que fue lesionado con un cuchillo que trajo uno de los otros.

Foto: Subrayado.
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Uno de los policías que intentó sostener a uno de los agresores resultó herido y fue trasladado al Hospital.

Policía y Fiscalía trabajan en el caso.

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