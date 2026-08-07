La Dirección Nacional de Bomberos publicó un informe de sus intervenciones ante llamados de emergencia ocurridos en las últimas horas, durante la advertencia naranja de Meteorología para gran partes del país y la alerta roja decretada por el gobierno desde la hora 21 del jueves hasta las 4 de la mañana de este viernes para la costa de Canelones, Maldonado y Rocha.
Bomberos reportan árboles y columnas caídas por el fuerte viento, y techos dañados en varios departamentos
La Dirección de Bomberos reporta más de 140 salidas en las últimas horas en varios departamentos por árboles y columnas caídas por el viento, daños en viviendas y casas inundadas por la lluvia.
En Montevideo y el área metropolitana las salidas de emergencia de bomberos fueron 40, según el informe publicado minutos antes de las 8 de la mañana de este viernes.
A su vez, en el interior del país, en varios departamentos, se reportaron también cuantiosos daños, con más de 100 salidas de Bomberos.
Bomberos reportó 48 intervenciones en lo que va del temporal en 6 regiones del país
Rivera: 20 intervenciones
* 12 voladuras de techo.
* 4 árboles caídos en vía pública.
* 2 caídas de columnas de alumbrado público.
* 1 caída de ventana en apartamento.
* 1 derrumbe parcial en vivienda.
Melo: 15
* 4 voladuras de techo.
* 9 árboles caídos.
* 2 caídas de columnas de alumbrado público.
Minas: 12
* 8 voladuras de techo.
* 4 inspecciones.
Maldonado: 9
* 3 desprendimientos de techo.
* 6 árboles caídos.
José Ignacio: 5
* 3 árboles caídos.
* 1 inspección.
* 1 intervención por cableado caído.
Treinta y Tres: 4
* 4 árboles caídos.
Salto: 4
* 2 árboles caídos en vía pública.
* 2 inspecciones.
Rocha: 4
* 4 árboles caídos.
Paysandú: 4
* 4 voladuras de techo.
San Gregorio de Polanco: 4
* 2 árboles caídos en vía pública.
Fraile Muerto: 4
* 4 árboles caídos.
Lascano: 4
* 4 árboles caídos.
* 2 voladuras de techo.
Piriápolis: 3
* 1 desprendimiento de techo.
* 2 árboles caídos.
Florida: 2
* 1 corte de árbol.
* 1 caída de columna de alumbrado público.
Vergara: 2
* 2 árboles caídos.
Río Branco: 2
* 2 inspecciones.
Castillos: 2
* 2 árboles caídos.
Carmelo: 1
* 1 inspección por ingreso de agua en vivienda.
San Carlos: 1
* 1 árbol caído.
Santa Teresa: 1
* 1 voladura parcial de techo.
Chuy: 1
* 1 árbol caído.
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