Bomberos reportan árboles y columnas caídas por el fuerte viento, y techos dañados en varios departamentos

Árboles caídos en Canelones durante la noche y madrugada de este viernes.

La Dirección Nacional de Bomberos publicó un informe de sus intervenciones ante llamados de emergencia ocurridos en las últimas horas, durante la advertencia naranja de Meteorología para gran partes del país y la alerta roja decretada por el gobierno desde la hora 21 del jueves hasta las 4 de la mañana de este viernes para la costa de Canelones, Maldonado y Rocha.

En Montevideo y el área metropolitana las salidas de emergencia de bomberos fueron 40, según el informe publicado minutos antes de las 8 de la mañana de este viernes.

A su vez, en el interior del país, en varios departamentos, se reportaron también cuantiosos daños, con más de 100 salidas de Bomberos.

Rivera: 20 intervenciones * 12 voladuras de techo. * 4 árboles caídos en vía pública. * 2 caídas de columnas de alumbrado público. * 1 caída de ventana en apartamento. * 1 derrumbe parcial en vivienda. Melo: 15 * 4 voladuras de techo. * 9 árboles caídos. * 2 caídas de columnas de alumbrado público. Minas: 12 * 8 voladuras de techo. * 4 inspecciones. Maldonado: 9 * 3 desprendimientos de techo. * 6 árboles caídos. José Ignacio: 5 * 3 árboles caídos. * 1 inspección. * 1 intervención por cableado caído. Treinta y Tres: 4 * 4 árboles caídos. Salto: 4 * 2 árboles caídos en vía pública. * 2 inspecciones. Rocha: 4 * 4 árboles caídos. Paysandú: 4 * 4 voladuras de techo. San Gregorio de Polanco: 4 * 2 árboles caídos en vía pública. Fraile Muerto: 4 * 4 árboles caídos. Lascano: 4 * 4 árboles caídos. * 2 voladuras de techo. Piriápolis: 3 * 1 desprendimiento de techo. * 2 árboles caídos. Florida: 2 * 1 corte de árbol. * 1 caída de columna de alumbrado público. Vergara: 2 * 2 árboles caídos. Río Branco: 2 * 2 inspecciones. Castillos: 2 * 2 árboles caídos. Carmelo: 1 * 1 inspección por ingreso de agua en vivienda. San Carlos: 1 * 1 árbol caído. Santa Teresa: 1 * 1 voladura parcial de techo. Chuy: 1 * 1 árbol caído.

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