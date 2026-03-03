RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LAS CALLES DE MONTEVIDEO

"Un gobierno de izquierda cumple": la respuesta del Frente Amplio en la "guerra" de pasacalles

Tras el mensaje de Orsi, se colgaron varios pasacalles con la leyenda alusiva junto a la bandera del FA en respuesta a los surgidos antes en varios puntos de Montevideo en los que se acusaba al gobierno de mentir.

pasacalle-gobierno-frente-amplio

Anoche, en varios puntos de Montevideo, se colgaron pasacalles con la leyenda: "Un gobierno de izquierda cumple" junto a la bandera del Frente Amplio, en alusión al balance realizado por el mandatario.

Desde el Frente Amplio, se había denunciado el lunes la presencia de varios pasacalles con la frase: "El gobierno te mintió". El senador frenteamplista, Eduardo Brenta, expresó su molestia por tema y en diálogo con Subrayado dijo que "probablemente, se refieran a que el gobierno del Dr. Lacalle mintió", porque "este gobierno está iniciando su segundo año".

pereira adelanto que a partir de abril el fa te escucha recorrera el pais para difundir logros del gobierno
Brenta calificó como un hecho "realmente vergonzoso" que los pasacalles no lleven firma. "Cuando uno tiene ideas, está confiado en sus ideas y tiene la necesidad de expresarlas, si lo hace, por lo general, firma lo que pone a los efectos de hacerse cargo de la responsabilidad que esto implica", sostuvo.

El legislador frenteamplista sostuvo que es "bastante lamentable" y pidió que los responsables se hagan cargo de esas afirmaciones. "Si se refieren al gobierno de Lacalle Pou, estaremos coincidiendo, porque ese gobierno efectivamente no cumplió lo prometido", sentenció.

NOTA PASACALLES

