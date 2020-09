Asimismo, el protocolo sanitario establece que en aquellos locales que lo requieran contarán con un funcionario que actuará como facilitadores, asesorando y colaborando con el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Las tareas de la jornada electoral deben planificarse para que todos los implicados puedan mantener la distancia interpersonal recomendada; se deberá utilizar tapabocas en todas las actividades de la jornada electoral y deberán evitarse las aglomeraciones. Por esta razón, la Corte Electoral exhorta a no ir a votar acompañado, salvo en los casos de necesidad.

Además, se deberá informar sobre la importancia de comunicar, lo antes posible, si presentan signos o experimentan síntomas compatibles con el coronavirus Covid-19 o si han estado en contacto con personas con diagnóstico positivo de esta enfermedad, para evaluar las medidas a tomar.

Los delegados de partidos también deberán usar de tapabocas y al presentar recursos deberán firmar el acta con su propio bolígrafo. Finalmente se pedirá el uso de tapabocas a todos los votantes dentro de los locales, quienes además deberán exhibir su credencial cívica sin apoyarla y no podrán cerrar el sobre con saliva.

Asimismo, la próxima semana se definirán las medidas sanitarias que podrían tomarse a nivel protocolar para aquellas personas que lleguen desde el exterior para votar en las próximas elecciones departamentales y municipales del 27 de setiembre.

Como esta instancia se trata de una elección obligatoria, las personas que no puedan concurrir deberán justificar el no voto en un plazo de 30 días o pagar una multa en caso de optar por no ir a votar.

El secretario de la República Álvaro Delgado reconoció que el acto eleccionario del 27 de setiembre tiene sus riesgos desde el punto de vista sanitario y que en los próximos días se está conformando una comisión de monitoreo y logística entre la Corte Electoral y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para atender este aspecto.