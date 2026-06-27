Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares confirmó el fallecimiento de un uruguayo que residía en Venezuela hace mucho tiempo, tras los dos terremotos registrados el miércoles en ese país.
Un fotógrafo uruguayo, su esposa y su hija, fallecieron por los terremotos en Venezuela
Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares confirmó el fallecimiento del compatriota que residía en Venezuela. hace mucho tiempo.
Además informan que su pareja y su hija fallecieron también.
Desde la embajada venezolana, se mantiene contacto permanente con la Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares, así como con las organizaciones de venezolanos en Uruguay y aquellas personas que tienen familiares desaparecidos.
Seguí leyendo
Aeropuerto de Caracas recibe vuelos de ayuda de EEUU tras reapertura parcial
Noticia en desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
COPA DEL MUNDO
Muslera decidió no jugar el complemento tras error que eliminó a Uruguay del Mundial, dijo Bielsa
COPA DEL MUNDO 2026
Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0
LAVALLEJA
Chocó en camioneta contra un camión, fue derivado y se constató que estaba herido de bala; está grave
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario