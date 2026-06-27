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Un fotógrafo uruguayo, su esposa y su hija, fallecieron por los terremotos en Venezuela

Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares confirmó el fallecimiento del compatriota que residía en Venezuela. hace mucho tiempo.

Terremotos-Venezuela-AFP

Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares confirmó el fallecimiento de un uruguayo que residía en Venezuela hace mucho tiempo, tras los dos terremotos registrados el miércoles en ese país.

Además informan que su pareja y su hija fallecieron también.

Desde la embajada venezolana, se mantiene contacto permanente con la Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares, así como con las organizaciones de venezolanos en Uruguay y aquellas personas que tienen familiares desaparecidos.

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