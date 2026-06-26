Embajada de Venezuela recibió información de tres uruguayos afectados por terremotos; Cancillería aún no tiene reportes oficiales

El representante de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Sassone, indicó este viernes que recibió la información de que tres uruguayos fueron afectados por los dos terremotos registrados el miércoles en ese país.

"Esta información es una información que nos llegó hoy en la mañana, que esta tarde la vamos a confirmar, cuáles son y dónde están los uruguayos afectados", dijo a Subrayado .

Desde la embajada venezolana, se mantiene contacto permanente con la Cancillería uruguaya a través de la Dirección de Asuntos Consulares, así como con las organizaciones de venezolanos en Uruguay y aquellas personas que tienen familiares desaparecidos.

Desde Cancillería, se indicó a Subrayado que, por el momento, el Consulado de Uruguay en Caracas no tiene reportes oficiales de uruguayos heridos o fallecidos.

El Consulado de Venezuela canalizará la ayuda humanitaria a través de una acción solidaria con prioridad en medicamentos e insumos médicos. Para ello, se instalará una mesa de coordinación de solidaridad. Sassone destacó la iniciativa de las organizaciones de venezolanos en Uruguay que ya iniciaron el proceso de recolección de ayuda humanitaria.

La coordinación definirá las prioridades y cómo enviar los insumos.

El gobierno venezolano declaró estado de emergencia y el estado de La Guaira como zona de desastre, con 45 edificios colapsados. "Los impactos humanos son muy fuertes", afirmó Sassone. Hasta el momento, el balance provisorio es de 589 fallecidos y 4.300 heridos.

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