Un accidente fatal ocurrió este martes a las 8:20 de la mañana en el kilómetro 82 de la ruta 7, en el norte de Canelones.
Un fallecido y 8 personas lesionadas tras accidente entre un auto y una camioneta en ruta 7
El accidente ocurrió este martes de mañana en el kilómetro 82 de la ruta 7. Chocaron un auto y una camioneta que circulaban en sentido contrario. Hay 8 personas lesionadas y un fallecido.
Un auto que circulaba de norte a sur chocó con una camioneta que iba en sentido contrario, y que en ese punto intentaba girar a la izquierda.
Policía Caminera informa que 8 personas resultaron lesionadas y una fallecida en el lugar.
En la camioneta iban 8 personas, resultado 7 lesionado y uno fallecido. También sufrió lesiones de entidad el conductor del auto que chocó a la camioneta.
