Un fallecido y 8 personas lesionadas tras accidente entre un auto y una camioneta en ruta 7

El lugar del accidente en ruta 7. Foto: Policía Caminera.

Un accidente fatal ocurrió este martes a las 8:20 de la mañana en el kilómetro 82 de la ruta 7, en el norte de Canelones.

Un auto que circulaba de norte a sur chocó con una camioneta que iba en sentido contrario, y que en ese punto intentaba girar a la izquierda.

Policía Caminera informa que 8 personas resultaron lesionadas y una fallecida en el lugar.

En la camioneta iban 8 personas, resultado 7 lesionado y uno fallecido. También sufrió lesiones de entidad el conductor del auto que chocó a la camioneta.

