Mientras investigan, ingresó al INAU el niño de 5 años que fue encontrado solo en la calle en Rivera

La Fiscalía de Rivera dispuso que quede bajo amparo del INAU el niño de 5 años que, en la madrugada de este domingo, fue encontrado solo, deambulando en la calle. Al menos hasta que avance la investigación. También dispuso tomarle declaración a la madre y al vecino que lo halló.

De momento, según la información que tiene la Policía, el menor estaba en una habitación de su casa y la madre en otra. La mujer advirtió horas más tarde que el niño ya no estaba en su hogar.

Sobre las 4:40, un hombre se presentó en la Brigada Departamental de Seguridad Rural, junto al niño, a quien había encontrado caminando solo por barrio La Pedrera, mojado, asustado y con dos celulares y una mochila.

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El menor fue trasladado al hospital local donde no se le constataron lesiones visibles y luego fue derivado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I.

El vecino dijo ante la prensa que el niño estaba “llorando, con dos teléfonos (celulares) en la mano, una mochilita y todo mojado”.

RIVERA NIÑO EN LA CALLE TESTIMONIO

Agregó: “Calculamos que los padres lo habían regañado por algo, pero al llegar hasta la esquina, que vimos que no venía nadie, ahí di marcha atrás en la camioneta y paramos, nos bajamos, le preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada".

El hombre lo subió en la camioneta y lo llevó ante la Policía.