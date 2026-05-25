La Fiscalía de Rivera dispuso que quede bajo amparo del INAU el niño de 5 años que, en la madrugada de este domingo, fue encontrado solo, deambulando en la calle. Al menos hasta que avance la investigación. También dispuso tomarle declaración a la madre y al vecino que lo halló.
Mientras investigan, ingresó al INAU el niño de 5 años que fue encontrado solo en la calle en Rivera
La Fiscalía dispuso que se le tome declaración a la madre del niño y al vecino que lo encontró. Mientras la investigación sigue, el menor quedó bajo amparo de INAU.
De momento, según la información que tiene la Policía, el menor estaba en una habitación de su casa y la madre en otra. La mujer advirtió horas más tarde que el niño ya no estaba en su hogar.
Sobre las 4:40, un hombre se presentó en la Brigada Departamental de Seguridad Rural, junto al niño, a quien había encontrado caminando solo por barrio La Pedrera, mojado, asustado y con dos celulares y una mochila.
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El menor fue trasladado al hospital local donde no se le constataron lesiones visibles y luego fue derivado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I.
El vecino dijo ante la prensa que el niño estaba “llorando, con dos teléfonos (celulares) en la mano, una mochilita y todo mojado”.
Agregó: “Calculamos que los padres lo habían regañado por algo, pero al llegar hasta la esquina, que vimos que no venía nadie, ahí di marcha atrás en la camioneta y paramos, nos bajamos, le preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada".
El hombre lo subió en la camioneta y lo llevó ante la Policía.
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