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temas presupuestales

El presidente Orsi se reúne con varios ministros este lunes, en la previa del Consejo de Ministros del miércoles

El mandatario recibió a los ministros Gabriel Oddone, Carlos Negro y Juan Castillo. El encuentro con el ministro del Interior ocurre horas después de un triple homicidio en el Cerro.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi recibió en la mañana de este lunes a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Interior, Carlos Negro. Discutieron temas presupuestales, informaron fuentes ministeriales a Subrayado.

La reunión se celebró en la Torre Ejecutivo, donde además el mandatario se reúne en el mediodía con el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

Orsi prevé recibir a varios secretarios de Estado. Además, habrá un Consejo de Ministros este miércoles, informaron fuentes del gobierno a Subrayado.

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El encuentro entre Orsi y Negro ocurrió en la mañana siguiente a un triple homicidio en una boca de drogas en el Cerro. Las víctimas fueron dos hombres y una mujer. Además, dos personas resultaron heridas y se encuentran internadas, una de ellas grave.

Este martes, el presidente asistirá a una actividad de la Armada Nacional en Montevideo. El jueves, viajará a Bella Unión (Artigas), a una actividad de Alur y otra en una policlínica de ASSE. Y el sábado, estará en Salto para asistir a la inauguración de la Central Hortícola del Norte. En la tarde, irá al Congreso de la Federación Rural.

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Foto: Dante Fernández / FocoUy.
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