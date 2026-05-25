El presidente Orsi se reúne con varios ministros este lunes, en la previa del Consejo de Ministros del miércoles

El presidente Yamandú Orsi recibió en la mañana de este lunes a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Interior, Carlos Negro. Discutieron temas presupuestales, informaron fuentes ministeriales a Subrayado.

La reunión se celebró en la Torre Ejecutivo, donde además el mandatario se reúne en el mediodía con el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

Orsi prevé recibir a varios secretarios de Estado. Además, habrá un Consejo de Ministros este miércoles, informaron fuentes del gobierno a Subrayado.

El encuentro entre Orsi y Negro ocurrió en la mañana siguiente a un triple homicidio en una boca de drogas en el Cerro. Las víctimas fueron dos hombres y una mujer. Además, dos personas resultaron heridas y se encuentran internadas, una de ellas grave.

Este martes, el presidente asistirá a una actividad de la Armada Nacional en Montevideo. El jueves, viajará a Bella Unión (Artigas), a una actividad de Alur y otra en una policlínica de ASSE. Y el sábado, estará en Salto para asistir a la inauguración de la Central Hortícola del Norte. En la tarde, irá al Congreso de la Federación Rural.